محمد صلاح يتألق فى تدريب ليفربول الختامى قبل مواجهة كريستال بالاس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 07:26 مساءً - خاض فريق ليفربول تدريب اليوم في معسكره المقام بسنغافورة وسط حضور جماهيري كبير شهد احتفالاً بتواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز وهداف الدوري الإنجليزي.

والتقط محمد صلاح مع الجماهير أكثر من سيلفي بالإضافة الى التوقيع على تيشيرتات وهدايا تذكارية أخرى حيث شهد المران روح معنوية مرتفعة للاعبي ليفربول قبل مواجهة كريستال بالاس.

ومن المقرر أن يلتقي نادي ليفربول نظيره كريستال بالاس غداً الجمعة استعدادا للموسم الجديد في ثاني ودياته حيث مني في الأولى بهزيمة قاسية أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في تايلاند قبل أيام.

وبات محمد صلاح أحد أبرز هدافى ليفربول عبر تاريخه، حيث سجل 156 هدفًا و 63 تمريرة حاسمة في 254 مباراة خلال رحلته مع قلعة الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

كان محمد صلاح انضم إلى ليفربول رسميًا يوم 22 يونيو 2017 بصفقة تاريخية بلغت قيمتها 42 مليون يورو جعلته أغلى صفقة فى تاريخ الريدز وقتها.

وينتظر أن يعود محمد صلاح إلى مدينة ليفربول خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للمشاركة فى المعسكر الإعدادى لفريقه استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد إنهاء الجدل حول تجديد عقده والإعلان عن التمديد حتى 2025.

محمد صلاح يتألق في تدريبات ليفربول

محمد صلاح يتألق في تدريبات ليفربول

محمد صلاح يتألق في تدريبات ليفربول

محمد صلاح يتألق في تدريبات ليفربول