توريد 108 آلاف و960 طن قمح لشون وصوامع سوهاج

وقال المحافظ - فى تصريح صحفى، اليوم الخميس - إنه لا توجد أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة لذلك بمختلف قرى ومدن المحافظة، وأن هناك غرفة عمليات مشكلة من مديريتى التموين، والزراعة، وإدارة المتابعة، وإدارة الأزمات بالديوان العام، تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أى مشكلة تعوق توريد الأقماح خلال تلك الفترة.
وشدد على ضرورة تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الأقماح، وتسهيلها على جميع المزارعين، فضلا عن ضرورة الإلتزام بضوابط التوريد، والتحقق من جودة الأقماح الموردة، وعدم تسريب أقماح مستوردة، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن المحصول وفقا للأسعار المعلنة، ومراقبة حالة التخزين للشون والصوامع.
ووجه المحافظ، بضرورة التأكد من الإلتزام بكافة الضوابط التى أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه فى عملية التوريد، وتتمثل فى تحرير محضر بالواقعة، ووقف الحيازة الزراعية، والحرمان من الأسمدة المدعمة، وعدم التعامل مع البنك الزراعى، مع وضع بطاقة تموين الشخص المخالف بالقائمة السوداء، مؤكدا أنه لا تهاون على الإطلاق فى هذا الشأن.
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