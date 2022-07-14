الدير الأبيض بسوهاج يحتفل بعيد الأنبا شنودة

جدة - نرمين السيد - وأقيمت مساء أمس عشية العيد بحضور صاحبا النيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير، والأنبا بيسنتى أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ومجمع رهبان الدير والعشرات من الآباء الكهنة ومئات من الشعب.

وفى نهاية العشية، بدأ طقس الدورة "الزفة" حيث حمل الشمامسة أيقونة القديس، بينما يبخر الآباء الأساقفة أمامها بالمجامر، وطاف الموكب كنيسة الدير الأثرية والصحن الخارجى، ثم انطلقوا إلى خارج الدير ليستكملوا الدورة.

وصلى الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، والأنبا أولوجيوس قداس العيد صباح اليوم، والذى حضره أعداد كبيرة من الشعب محبى القديس من إيبارشيات محافظة سوهاج الستة ومن خارجها، والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين من أشهر آباء الرهبنة القبطية فى القرنين الرابع والخامس، وهو الأب الروحى لرهبان جبل أدريبة غرب سوهاج.

حضر مجمع أفسس المسكونى عام 431م، برفقة القديس البابا كيرلس الأول البطريرك الـ 24.