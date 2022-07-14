الأعلى للأمناء يشيد بسرعة ضبط المتسبب فى نشر أسئلة امتحان الفيزياء

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات المركزية للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن امتحانات اليوم فى التاريخ والفيزياء لطلاب الثانوية العامة، شهدت تراجعا كبيرا فى حالات الغش التى أثبتتها الإحصاءات الرسمية لوزارة التعليم، بضبط 5 حالات فقط، مقارنة بعشرات الحالات خلال الأعوام السابقة.





وأشادت غرفة عمليات المجلس - فى بيان اليوم الخميس- بالإجراءات السريعة التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم، فى ضبط المتسبب فى نشر بعض أسئلة امتحان الفيزياء، من داخل سيارة.

وأوضح المجلس أنه ليس طالبا كما يدعى البعض، لكنه أحد المشاركين فى أعمال الامتحانات، والأسئلة تخص الامتحان الاحتياطى وليس الأساسى.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين عبد الرؤوف علام، أن ما حدث اليوم من تصوير ورقة امتحان الفيزياء، يثير تساؤلا عن استفادة البعض من تشويه الثانوية العامة وإظهار تأمين الامتحانات بالضعف على عكس الحقيقة، التى تشارك فيها جهات كثيرة من الدولة لتوفير الشفافية وإتاحة الفرص المتساوية لجميع الطلاب.

وأهاب رئيس المجلس، بجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات، بتحمل مسؤلياتهم فى الحفاظ على سرية الامتحانات وعدم البحث عن بطولات زائفة تحاول النيل من جهود تأمين الامتحانات، التى بذلت مؤسسات ووزارات الدولة جهودا كبيرة لتوفير الراحة للطلاب وكل المشاركين فى أعمال الامتحانات.

وأكد «علام» أن أكبر دلائل قوة منظومة تأمين امتحانات الثانوية العامة، تتمثل فى رصد 5 حالات غش فقط خلال امتحانى الفيزياء والتاريخ، فى اختبارات يشارك بها 708 آلاف طالب وطالبة، وهو يعد تراجعا كبيرا ونجاحا لوزارة التربية والتعليم، فى تأمين الامتحانات، وقناعة من غالبية الطلاب بعدم جدوى الغش، مقارنة بأكثر من 50 حالة غش خلال الأعوام الماضية فى كل امتحانات الثانوية العامة؛ وهو ما يدل على كفاءة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.