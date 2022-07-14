رسميا.. وفاق سطيف يعلن تعيين حسام البدرى مديرا فنيا حتى 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 06:29 مساءً - أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، اليوم الخميس، عن تعيين المدير الفني السابق للنادي الأهلي، والمنتخب المصري، حسام البدري لتولي تدريب النادي لمدة عامين، ليستمر فى قيادة الفريق حتى عام 2024.

وكان حسام البدري قد وصل مساء أمس الأربعاء، إلى مطار هواري بومدبن بالعاصمة قادما من العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل اتمام اجراءات تعاقده مع الوفاق، تحسبا لإشـرافه على العارضة الفنية خلال الموسم الرياضي 2022/ 2023".

وأوضح المدير الرياضي الجديد للنادي السطايفي إبراهيم العرباوي - في تصريحات صحفية - أن إدارة الوفاق اتفقت بصفة رسمية مع المدير الفني حسام البدري على كل التفاصيل للإشراف على الناحية الفنية للنادي لمدة سنتين، خلفا للمدرب الصربي داركو نوفيتش، مشيرا إلى أنه سيتم إتمام هذه الصفقة مع المدرب المصري قريبا.

وأضاف أن إدارة "النسر الأسود" ستقوم بتحضيرات وتغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق استعدادا للموسم المقبل 2022-2023، وذلك لإعادة الفريق إلى منصة التتويجات، ومواصلة حصد الألقاب.

ويعول وفاق سطيف على استرجاع مكانته بين الأندية الكبرى، حيث أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري الممتاز، على غير العادة منذ سنوات، في المركز السادس، وذلك بالرغم من وصوله إلى المربع الذهبي من منافسة رابطة أبطال أفريقيا وإقصائه أمام النادي الأهلي المصري.

وصرح البدري، لقناة النهار الجزائرية: "تفاوضت في وقت سابق مع الرئيس عبد الحكيم سرار، واتفقنا على جميع الأمور "

كما أضاف البدري : "حضرت إلى الجزائر من أجل إنهاء الأمور بصفة نهائية مع مسؤولي النادي.. بالتأكيد وفاق سطيف اسم كبير جدا، بصراحة بلوغه الموسم الماضي الأدوار النهائية في المنافسة الافرقية من أبرز الأسباب التي شجعتني على قبول العرض."

وتابع حسام البدري: "كنت أملك عدة عروض من أندية مغربية وحتى من الجزائر، لكن وفاق سطيف اسم كبير جدا، وببعض التدعيمات بإمكاننا تحقيق شيء ما معا".

حسام البدرى

حسام البدرى

حسام البدرى