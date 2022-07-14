نائب محافظ شمال سيناء يتابع محطات الوقود والمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 06:29 مساءً -

تابع اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، البوم ، الخميس ، محطات الوقود والموقف العام بالعريش، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الخولي، علي التزام السائقين على مختلف خطوط السفر بتعريفة الركوب الجديدة التي أقرتها المحافظة بعد ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه نائب المحافظ بالإعلان عن تعريفة الركوب الجديدة علي مختلف خطوط السفر في مكان واضح للمواطنين، بجانب وضع ملصق بتعريفة الركوب علي السيارات ، مع تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين.

أشار "الخولي" إلى انتظام العمل في محطات الوقود على مستوى المحافظة عقب زيادة سعر الوقود، والبيع بالتسعيرة الجديدة، لافتا إلى توافر كميات من الوقود في مختلف المحطات تكفي لعدة إيام، بخلاف ما يرد للمحافظة بصورة منتظمة.

وأكد نائب محافظ شمال سيناء على ضرورة متابعة الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة بمختلف مدن المحافظة ، وعدم رفع الأسعار بالنسبة للسلع والخضر والفاكهة، وعدم رفع تكلفة نقل السلع والخضر والفاكهة التي تصل الي المحافظة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته التفقدية العقيد وائل زكي، وكيل إدارة مرور شمال سيناء،وايهاب بكير، سكرتير مركز ومدينة العريش، ووحيد العسكري مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء.

من ناحية أخري شهد نائب المحافظ اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين، عن طريق الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، للاطمئنان علي انتظام العمل بالمواقف ومحطات الوقود.