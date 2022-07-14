البابا تواضروس يصل إلى فيينا لتدشين كنائس قبطية بالنمسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 05:26 مساءً - وصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة تستمر أسبوعين يرافقه خلالها عدد من الأساقفة وأعضاء السكرتارية لتدشين عدد من الكنائس.

وكان في استقبال قداسة البابا، سفير مصر في فيينا محمد الملا، وممثلها أمام المنظمات الدولية، والقنصل العام باسم طه وعدد من الأقباط.

وقالت مصادر كنسية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى فيينا - إن البابا تواضروس سيبدأ نشاطه غدا الجمعة، بتدشين عدد من الكنائس في مقر إقامته بدير الأنبا أنطونيوس بقرية " أوبرزيبن برونن " بالقرب من فيينا، إضافة إلى كنيسة أخرى في دير الراهبات، مشيرا إلى توجيه الدعوة لعدد محدود من الأقباط لحضور مراسم التدشين.

وأوضحت المصادر أن البابا سوف يرأس سيمنار لأساقفة أوروبا كما يحضر مؤتمر الشباب القبطي في أوروبا والذي يستضيفه الدير.

يذكر أن أخر زيارة للبابا تواضروس للنمسا كانت في عام 2019 حيث توقفت رحلاته بعد ذلك بسبب أزمة جائحة كورونا.