بعد تحديد تعريفة الركوب.. محافظ الإسكندرية يحذر من التلاعب واستغلال المواطن

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك أحكام ومراقبة تامة من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية على مواقف السيارات ومحطات الوقود على مستوى المحافظة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.





وحذر من التلاعب فى الأسعار واستغلال المواطنين، وإتخاذ عقوبات رادعة تجاه المخالفين، وذلك فى ضوء توجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.

ولليوم الثانى على التوالى، واصلت جميع الأجهزة التنفيذية والمختصة بالمحافظة الإسكندرية من رؤساء الأحياء وإدارة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين حملاتها على محطات الوقود ومواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من الإلتزام بالأسعار الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وأوضح وليد كمال، مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، أنه فى ضوء تكليفات محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق بين المرور ومباحث المرور، تواصل حملاتها على المواقف على مستوى الأحياء، للتشديد على سائقى الخطوط المختلفة بعدم التلاعب فى أسعار التعريفة الجديدة أو استغلال المواطنين من حيث تقسيم خط السير الواحد، وإلا سيتم تعرضهم للمسائلة القانونية وتوقيع أقصى العقوبات على جميع المخالفين.

بالإضافة إلى استمرار تركيب البانرات والملصقات بجميع المواقف على مستوى المحافظة، مدون عليها بيان كامل بالتعريفة الجديدة.