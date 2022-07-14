«التعليم» تنعى ملاحظ ثانوية عامة توفى بهبوط حاد فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأستاذ عبد الهادى الشحات محمد الصفرون، معلم أول (أ)، بإدارة النوبارية التعليمية بالبحيرة، والذى كان منتدبا للعمل كملاحظ ثانوية عامة بمدرسة وادى النطرون الثانوية.





وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن المعلم تعرض لهبوط حاد فى الدورة الدموية توفى على إثرها فى أثناء نقله إلى المستشفى. وتقدمت الوزارة بخالص التعازى لأسرة المعلم، سائلين الله عز وجل، أن يتغمده برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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