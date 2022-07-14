البابا تواضروس يصل إلى فيينا لتدشين كنائس قبطية بالنمسا

وكان فى استقبال قداسة البابا، سفير مصر فى فيينا محمد الملا، وممثلها أمام المنظمات الدولية، والقنصل العام باسم طه وعدد من الأقباط.
وقالت مصادر كنسية، فى تصريحات صحفية، إن البابا تواضروس سيبدأ نشاطه، غدا الجمعة، بتدشين عدد من الكنائس فى مقر إقامته بدير الأنبا أنطونيوس بقرية " أوبرزيبن برونن " بالقرب من فيينا، إضافة إلى كنيسة أخرى فى دير الراهبات، مشيرا إلى توجيه الدعوة لعدد محدود من الأقباط لحضور مراسم التدشين.
وأوضحت المصادر أن البابا سوف يرأس سيمنار لأساقفة أوروبا كما يحضر مؤتمر الشباب القبطى فى أوروبا والذى يستضيفه الدير.
يذكر أن أخر زيارة للبابا تواضروس للنمسا كانت فى عام 2019 حيث توقفت رحلاته بعد ذلك بسبب أزمة جائحة كورونا.
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