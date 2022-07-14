رأى صريح من وزير التعليم بخصوص قضية الغش.. ماذا قال؟

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، تحت عنوان: "رأى صريح فى قضية شائكة".

وقال الوزير: "الغريب فى نظرى أن الكثيرين يعلقون على الغش وكأنهم تفاجأوا كل مرة، بينما الواقع أن ظاهرة الغش موجودة بكثافة منذ عقود ويشارك بها، للأسف الشديد، أطراف كثيرة بالمجتمع وهناك ضغوط تمارس من بعض أولياء أمور لتسهيل اللجان، وهناك ضغوط على المراقبين، ويتم استغلال الحمامات والتقنيات، وهناك محاولات تهريب موبايلات ومحاولات تصوير ومحاولات زرع سماعات صغيرة بالأذن وهذا للاسف موجود منذ أعوام وليس فقط فى الثانوية العامة".

وتعجب متسائلا: "أين المفاجأة إذا؟"، مؤكدا أن الوزارة استطاعت تقليص هذه الظاهرة بشكل هائل: "يكفى أنه يتم ضبط كل محاولات الغش الإلكترونى والتى لم تتجاوز 10 محاولات من 650 ألف طالب منذ بدء الامتحانات، وهذا إنجاز رائع بجميع المقاييس".

وقال الوزير تحت عنوان "رأى صريح"، إن الغش مسؤولية مجتمع بأسرع وليس وزارة أو حكومة أو جهاز أمنى، معقبا: "ليحاسب كل ولى أمر نفسه بصدق ويقرر ما إذا كان الأولاد ينجحون بمجهودهم وعن استحقاق فى كل مراحل التعليم أم بوسائل اخرى؟".

ووجه شوقى سؤالا لوسائل الإعلام قائلا: "هل يساعد الإعلام على دراسة الظاهرة والعمل على زيادة الوعى المجتمعى بمخاطرها؟".

كما وجه الجميع بالنظر إلى نتائج الثانوية العامة فى العام الماضى، ودراستها جيدا، للإجابة عن سؤال: "هل استفاد طالب من محاولات الغش؟"، مجيبا: "بالعكس تماما وقد صرخ الكثيرون واستغاثوا وعبروا عن القلق وعدم تكافؤ الفرص العامص الماضى بشكل أكبر وأثبتت النتائج عكس ذلك".

وتابع: "امتحانات هذا العام أفضل كثيرا والغش تقلص إلى أدنى المستويات ولا يوجد ما يخل بتكافؤ الفرص مطلقا".

وتقدم الوزير برجاء بسيط للجميع بانتظار نتائج التحقيقات فى الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء الامتحانات ستعلن الوزارة من تمت معاقبتهم من الطلاب والإداريين خلال كل فترة الامتحان.

واختتم الوزير تصريحاته قائلا: "لنتذكر أن هذه القضية تعكس جذور المشكلة وهى انحسار الرغبة الحقيقية فى التعلم وتعاظم الشهية لدرجات وشهادات بلا تعلم وبأى طريقة والله أعلم".

واقعة الغش

وأثارت صور متداولة لأسئلة امتحان فى مادة الفيزياء، التى أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان فيها، اليوم الخميس، تم التقاطها من داخل سيارة، حالة من الغضب بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت الصور مصحوبة بتعليق: "عربيتى بقت أشهر من وزير التعليم، أعمل إيه انتوا اللى مالكوش ضهر"، ليظن الناس أن هناك طالبا حصل على كراسة امتحان الفيزياء للإجابة عليها داخل سيارته بدلا من اللجنة الامتحانية، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن الامتحان الذى تم تداوله، ليس الامتحان الأساسى الذى أداه الطلاب، لكنه من مظروف الامتحان الاحتياطى، مؤكدا أن الوزارة ستعلن نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الصور تم التقاطها من لجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية.

وأضاف الوزير فى منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنه لا يخفى على أحد المحاولات المستميتة لتشويه صورة الامتحانات المصرية، لا سيما وأنها تسير بانتظام شديد".

وخلال امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، التى أداها طلاب الثانوية العامة الخمس الماضى، تداولت وسائل التواصل الاجتماعى صورا لأجزاء من الامتحان منشورة من داخل أحد الحمامات، فى إشارة إلى أن طالب استطاع النزول بورقته من اللجنة الامتحانية، لكن الوزارة أكدت أيضا أن المتسبب فى انتشار هذه الصورة ليس طالبا.