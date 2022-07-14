محافظ القاهرة يتفقد مواقف «السرفيس» لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وطالب عبد العال، المواطنين بالاطلاع على التعريفة الجديدة عبر اللوحات المنتشرة فى كافة المواقف لمعرفة قيمتها الجديدة لمنع استغلالهم، مشيرا إلى أن الزيادات فى أغلب خطوط موقف عبد المنعم رياض لم تتجاوز الــ25 قرشا.

وحرص المحافظ، خلال جولته على التأكد من التزام السائقين بوضع اللافتات الخاصة بخطوط السير والتعريفة الجديدة، كما التقى بعدد من المواطنين والسائقين الذين أبدوا رضاهم على التعريفة الجديدة.

وأضاف أن العمل منتظم بجميع مواقف السرفيس والأقاليم والنقل العام، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى عن مخالفة التعريفة الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور يقومون بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقى شكاوى المواطنين.

ورافق المحافظ فى جولته إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وإبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، وعاطف غالى مدير مشروع السرفيس وعدد من قيادات المحافظة.