الصحة: 33 ألف حاج حضروا ندوات توعوية للبعثة الطبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 21 ألف و422 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الأربعاء، متضمنة الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتى تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف، وصرف علاج بالمجان.





وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالى دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 31 حالة، خرج منهم 24 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالى الحالات المحتجزة فى المستشفيات حتى مساء أمس إلى 7 حالات فقط.

وأشار عبدالغفار، إلى أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التى خرجت بعد التعافى، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الخمسة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوى.

من جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف قنديل، أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، والمساجد، وأماكن التجمعات وأتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالإجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتى "اطمن على نفسك"، و"معك حتى تصل بأمان"، والتأكيد على ضرورة العزل الذاتى لمدة خمس أيام والتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض.

وأوضح قنديل، أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالإجراءات الوقائية من خلال ندوات حضرها 33 ألف و363 حاجا، مضيفا أن عدد المستفيدين من خدمة "اطمن على نفسك" بلغ 214 حاجا، من المغادرين للأراضى المقدسة، حتى مساء الأمس، لافتا إلى أن جميع نتائج تحاليل الحجاج، جاءت سلبية لفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهى: (0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091).