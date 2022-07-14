تدريب المسعفين المصريين فى اليابان على أحدث نظم الرعاية الطارئة

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة كوكوشيكان اليابانية، الدورة التدريبية الثالثة فى مجال "الرعاية الطارئة ما قبل المستشفى"، والتى شارك فيها متدربين من هيئة الإسعاف المصرية، فى إطار المبادرة المصرية اليابانية لتنمية الموارد البشرية.







شارك السفير محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية فى طوكيو، فى مراسم ختام الدورة، حيث أوضح أن المتدربين شاركوا بشكل مُكثف على مدار الأسابيع الست الماضية فى فعاليات البرنامج الذى صُمم وفقاً لأحدث أنظمة التدريب المتبعة فى اليابان وأشرفت على تنفيذه جامعة "كوكوشيكان" المتخصصة فى هذا المجال، وتضمن برامج نظرية وعملية حول أساسيات الإسعافات الأولية وأساليب إدارة مرفق الإسعاف اليابانى، فضلاً عن معايشة واقعية لكيفية تعامل المسعفين اليابانيين مع الحالات الطارئة بالمستشفيات. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة المصرية – اليابانية للتعليم تم إطلاقها خلال فعاليات القمة المشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء اليابانى الراحل "شينزو آبى"، خلال زيارة الرئيس إلى اليابان فى فبراير 2016؛ وتهدف إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية المصرية فى مجالى الصحة والتعليم، وسيتم فى إطارها إيفاد 2500 باحث ومتدرب مصرى إلى اليابان خلال الفترة من 2019 إلى 2022.

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