مدبولى: سعر لتر السولار يكلف الدولة 11 جنيها وتحملنا 4 جنيهات فرقا فى السعر

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء المؤتمر بتوجيه أخلص التهانى القلبية للقيادة السياسية والشعب المصرى العظيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة الجليلة على شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وأشار مدبولى إلى قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، وتحريك الأسعار لبعض المنتجات، وخاصة السولار الذى تم تحريك سعره لأول مرة منذ أكثر من 30 شهرا بزيادة قدرها 50 قرشا لكل لتر، لافتا إلى حرص الحكومة على التواصل مع المواطنين بشكل دائم، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والمشكلات التى تواجههم، للعمل على إيجاد حلول لها، ولا سيما فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية جراء الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، وما خلفته من تداعيات سلبية أثرت على مختلف مناحى الحياة، وستذكرها كتب التاريخ كما ذكرت وقائع الحربين العالميتين ونتائجهما فى سجل التاريخ.

وفى إطار هذا الحديث، سرد رئيس الوزراء أوجه التأثيرات السلبية لهذه الأزمات التى استمرت خلال العامين الماضيين، بدءا من أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من حدوث موجات تضخم شهدها العالم أجمع نتيجة اضطراب سلاسل الامداد وخاصة فى العام 2021، وحتى وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، التى اندلعت منذ شهر فبراير الماضى، وألقت بظلال قاتمة وتداعيات كبيرة لا يزال العالم يعانى منها حتى الآن، ولاسيما موجة التضخم التى صاحبتها وهى موجة غير مسبوقة منذ عشرات السنين.

وقال مدبولى: كما تعودنا على المصارحة دائما مع المواطنين فكان لقاؤنا اليوم فرصة لتوضيح مجموعة من الحقائق أمام المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بتحرك الدولة فى مسارات دعم المواطنين فى ظل هذه الأزمات، ورؤية الدولة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف رئيس الوزراء: دعونا نبدأ بقرار تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية، ونتحدث فى أمر معلوم للجميع وهو أن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من هذه المنتجات من الخارج بإجمالى يصل إلى نحو 100 مليون برميل سنويا، وهو رقم كبير للغاية، ولنا أن نتخيل فى هذا الصدد أن الموازنة العامة للدولة 2021-2022 والتى انتهت فى 30 يونيو الماضى، كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارا، وهو السعر الذى كان سائدا خلال تلك الفترة التى تم إعداد موازنة الدولة خلالها، بل كان متوقعا أن يستمر هذا السعر خلال العام المالى الماضى.

وفى ضوء ذلك، أوضح أنه عندما بدأ الإصلاح الاقتصادى وتطبيق آلية التسعير التلقائى، كنا وصلنا فى نهاية 2020 وبداية 2021 أنه لم يكن لدينا دعم للمنتجات البترولية فكان تسعير كل أنواع البنزين مع السولار بحيث تغطى المجموعة تكلفتها جميعا مع بعضها البعض، وذلك حتى مع تسعير السولار بقيمة 6.75 جنيه قبل تحريك سعره أمس الأول، فكانت أسعار المنتجات البترولية تغطى نفسها دون تحميل الدولة أى تكلفة دعم، مضيفا أنه مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى 120 دولارا عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يعنى زيادة العبء الملقى على الدولة إلى الضعف، لكن الدولة رغم ذلك لم تتخذ أى قرار بزيادة أسعار الوقود إلى الضعف كما حدث فى عدد كبير من دول العالم، مؤكدا حرص الدولة على استمرار أسعار السولار كما هى على مدار العام الماضى.

وفسر رئيس الوزراء التكلفة الحقيقية للتر الواحد من السولار، فأوضح أن تقدير هذه التكلفة يكون بحساب متوسط تكلفة أسعار الشهور الثلاثة الأخيرة، فالدولة كانت تتكلف 11 جنيها للتر الواحد خلال تلك الشهور، ورغم ذلك كان يباع اللتر بقيمة 6.75 جنيه، وهو ما يعنى بالتالى أن الدولة كانت تتحمل 4.25 جنيه فرق التكلفة، مشيرا إلى أن استهلاك مصر من السولار يوميا يبلغ 42 مليون لتر، بمثابة 1.25 مليار لتر كل شهر، أى نحو 15 مليار لتر سنويا من السولار، والدولة تحملت فى آخر 3 أشهر نحو 4.25 جنيه دعم على كل لتر سولار، سنجد أننا كنا نتحمل يوميا كدولة دعم يصل إلى نحو 178 مليون جنيه، ولو استمر الحال كانت الدولة ستتحمل على مدار السنة نحو 63 مليار جنيه كدعم فقط لبند السولار.

وأشار مدبولى إلى أن الزيادة التى تم إقرارها أمس الأول تبلغ 50 قرشا لكل لتر، وتقلل فقط قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة من 178 مليون جنيه يوميا، إلى 157 مليون جنيه يوميا، بمعنى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءا، وإذا استمرت أسعار البترول بنفس المتوسطات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فإنه من المتوقع أن تستمر الدولة المصرية خلال العام المالى الحالى فى تحمل دعم تبلغ قيمته 55 مليار جنيه بالسعر الجديد للسولار، بدلا من 63 مليار جنيه، وهذا هو فرق النصف جنيه قيمة الزيادة فى سعر السولار، وحتى لا يقال أن الدولة قللت الدعم الموجه للمحروقات، ففعليا الدولة رفعت قيمة الدعم الموجه للمحروقات من 18 مليار جنيه العام المالى الماضى إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية نتيجة الزيادات الكبيرة فى أسعار البترول عالميا، على أساس تحديد سعر البرميل بقيمة 85 دولارا.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فى حال زيادة سعر البرميل عن 85 دولارا فالدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضعت 130 مليارا كاحتياطى عام للتدخل على مدار العام المالى الجديد فى حال حدوث تغيرات فى البنود الأساسية مثل السلع الرئيسية، كما قمنا بضخ الاعتمادات من الاحتياطى العام لتحمل فروق سعر السولار خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المالى الماضى وتحملت الدولة ولم تلجأ لزيادة سعره لمراعاة كل ما يتعلق بسعر السولار من نقل بضائع وسلع وخضراوات، إضافة إلى النقل الجماعى، وتشغيل الآلات الزراعية، فكان الخيار أمام الدولة هو تحمل الظروف الطارئة على أمل أن تكون هذه الظروف ظروفا استثنائية فقط وتنتهى خلال فترة وجيزة وتتحملها الدولة دون تحميل المواطن أية أعباء، إلا أنه مع المستجدات الحالية ومع كل التقديرات بأن يطول أمد الأزمة العالمية وتأثيرها كان لا بد من التعامل مع هذا الوضع كحقيقة واقعة ونعيد تخطيط أرقامنا وميزانيتنا؛ حتى يكون فى مقدورنا أن نستوعب بقدر الإمكان جزءا من الخسائر الكبيرة التى ستقع على الدولة.

وقال رئيس الوزراء: مع قرار تحريك سعر المنتجات البترولية أمس الأول وكعهدنا مع المواطنين وهو أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من الزيادة الواقعة ونمرر جزءا بسيطا على المواطن، فبينما كان من المفترض كأغلب دول العالم، أن يتجه سعر السولار إلى 11 جنيها، وهى التكلفة الفعلية له، قمنا بزيادة تحمل المواطن بقدر يسير، إدراكا منا لأولوية تخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين فى كل هذه الزيادات.

كما أكد أنه رغم الزيادة التى حدثت أمس، فلا تزال مصر تصنف كواحدة من أكثر 10 بلدان بأسعار رخيصة للسولار على مستوى العالم، كما أنها واحدة من أكثر 20 دولة تشهد سعرا رخيصا للبنزين على مستوى العالم، قائلا: تابعت أمس بنفسى النقاش الدائر لاسيما ما قاله بعض الخبراء أنه لا يجب مقارنة هذا الموضوع بالسعر الكامل وإنما يجب مقارنته بمستوى دخل الفرد وما شهده هذا الموضوع من نقاش وجدل، ولكن هناك حقيقة لا جدال فيها وهى أن مصر من أرخص 10 دول فى العالم فى تسعير السولار، كما أن مصر حتى مع الزيادات التى تم اتخاذها تعتبر من أرخص دول العالم بالمقارنة مع دول أخرى مستوى دخل الفرد فيها أقل بكثير جدا من دخل الفرد فى مصر ولكن سعر المنتجات بها أعلى بكثير من سعرها فى مصر.

وتابع: إذا نظرنا إلى دول العالم فسنجد أن السولار دائما هو أغلى منتج فى المواد البترولية، ولكن فى مصر العكس فسنجد أن السولار هو أرخص السلع لأنه الأعلى استخداما فسنجده يستخدم فى تشغيل "السيرفيس" و"الميكروباصات" ووسائل النقل العام، وموتورات رفع المياه، والجرارات الزراعية، وبالتالى نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل الجزء الأكبر من الزيادة ونمرر أبسط شئ للمواطن المصرى.

وأكمل أنه منذ بدء تطبيق القرار أمس كنت حريصا على المستوى الشخصى على التواصل مع وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين؛ لمتابعة التطورات على الأرض والتمهيد للتطبيق العادل لفروق الأسعار فيما يخص تعريفة ركوب سيارات السيرفيس ووسائل النقل الجماعى للاستفادة من أيام العطلات الحالية للتوافق على التعرفية الجديدة ويبدأ تطبيقها فى الأيام التى تشهد هدوءا فى الشارع، بحيث إنه مع بداية الأسبوع القادم يكون كل المواطنين على علم بالأسعار والزيادات الجديدة.

وفى نفس السياق، أضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من التواصل مع المحافظين أمس، إلا أنه تم عقد اجتماع مجلس محافظين اليوم منذ الصباح الباكر؛ لمتابعة التطبيق مرة أخرى على أرض الواقع بالتنسيق مع مديرى مديريات الأمن بوزارة الداخلية؛ للاطمئنان على استقرار الأوضاع ولضمان عدم وجود أى نوع من أنواع الاستغلال فى عملية تسعير التعريفة الخاصة بالنقل الجماعى، مضيفا أنه حدث توافق مع كل المحافظين على أن تكون أقصى زيادة للتعريفة ما بين 5 إلى 7٪، سواء فى النقل الداخلى أو النقل بين المحافظات، مؤكدا أننا سنواصل متابعة التطورات على مدار الأيام القادمة مع كل المحافظين، ولدينا العديد من الوسائل للقيام بذلك.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين الإبلاغ فورا إذا وجدوا هناك أى نوع من المبالغة أو الاستغلال فى التعريفة، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، ومنظومة الشكاوى التابعة لوزارة التنمية المحلية، كما أن هناك خطا ساخنا على مستوى المحافظين، وستكون مكاتب المحافظين مفتوحة على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد أن انعقاد هذا المؤتمر كان فرصة مهمة جدا لكى نعرض للمواطن المصرى ما تقوم به الدولة المصرية فى ظل هذه الظروف شديدة القسوة التى يمر بها العالم كله، لكى تحمى قدر الإمكان الفئات غير القادرة ومحدودى الدخل من خلال العديد من الآليات والمبادرات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى يتابعها بنفسه يوميا للاطمئنان أننا نجتاز بقدر المستطاع هذه الفترة غير المسبوقة فى تاريخ البشرية ونخرج منها إن شاء الله بأقل ضرر ممكن على الدولة المصرية.

وفى هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: اسمحوا لى أن أستعرض بعض الأرقام التى توضح العبء الذى تتحمله الدولة المصرية خلال هذه الفترة، موضحا أنه بالنسبة لأنبوبة البوتاجاز والتى يرتبط سعرها بأسعار الوقود، أشار إلى أننا لابد أن نعرف أنه قبل الزيادات التى حدثت فى الأسعار العالمية كان سعر الأنبوبة 65 جنيها فى الوقت الذى كانت تكلف فيه الدولة 150 جنيها، وبالنسبة للزيادات التى حدثت لأسعار الوقود مؤخرا فأصبحت تكلفة الأنبوبة على الدولة 200 جنيها، ولكن كل ما قمنا بزيادته هو 10 جنيهات فقط فأصبح سعرها 75 جنيها، وهى نقطة مهمة جدا لكى نكون على علم أننا كدولة نتحمل مرة أخرى عن المواطن، ومعنى ذلك أن دعم البوتاجاز سيزيد خلال هذا العام.

وبالنسبة لملف دعم الخبز، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية فى هذا الشأن، حيث إننا كنا حريصين على دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنونى الذى حدث فى أسعار القمح على مستوى العالم، لافتا إلى عدة نقاط تتعلق بهذا الملف وهى أننا فى مصر نستهلك يوميا 270 مليون رغيف من الخبز المدعم ونقترب من 100 مليار رغيف فى العام، كما أننا كنا نشترى القمح منذ عام بمتوسط سعر للطن 260 دولارا، وخلال الفترة السابقة وصل سعر الطن لما يقرب من 500 دولار، وكانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة قبل هذه الأزمة حوالى 60 قرشا، وكانت الدولة تبيعه بخمسة قروش، فأصبحت تكلفة رغيف الخبز اليوم تصل مع زيادات القمح إلى 80 قرشا، وعلى الرغم من ذلك فلا تزال الدولة مستمرة فى دعم الخبز بنفس السعر.

ولإيضاح الأمر، قال رئيس الوزراء: عند حساب فرق الزيادة 20 قرشا تكلفة الزيادة لإنتاج 100 مليار رغيف سنويا فهذا يشكل زيادة قيمتها 20 مليار جنيه إضافية على الدعم الموجود بالفعل للخبز، وهو ما تتحمله الدولة فى هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية نظرا لأهمية الخبز، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق الاستقرار فى هذا البند، ونضع هذه الأرقام أمامنا حتى نشعر جميعا بما تتحمله الدولة المصرية من عبء عن كاهل المواطنين نظرا للظروف التى نعلمها وأن نعرف البعد الاجتماعى لتحركات الدولة.

وفى سياق حديثه عما تتحمله الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتخذت قرارا بعدم تحريك أسعار استهلاك الكهرباء والتى كان من المتوقع أن تزيد اعتبارا من الأول من يوليو الجارى، ومع ذلك أخذنا قرارا بتأجيل تطبيق هذه الزيادة لمدة ستة أشهر ثم نبدأ فى تقييم الموقف بعدها، مشيرا إلى أن تكلفة هذا التأجيل على الدولة نحو 10 مليارات جنيه، تتحملها الدولة من خلال الاحتياطات الموجودة لديها لكى تخفف قدر الإمكان الأعباء عن المواطن المصرى.

وتطرق مدبولى، للحديث عن ملف الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه كان لزاما علينا عندما حدثت الأزمة، أن تتخذ الحكومة بعض الخطوات فى ظل توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بأن تتخذ خطوات إضافية فى ملف الحماية الاجتماعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الحكومة قامت بتبكير موعد زيادة المرتبات والمعاشات، لتبدأ من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو، الأمر الذى كلف الدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية، خلال الشهور الثلاثة الماضية، تمت إضافتها فى موازنة العام الماضى، من أجل مساعدة المواطنين فى مواجهة موجة التضخم العالمية.

ولفت إلى أن موازنة الدولة الحالية بها مخصصات بنحو 191 مليار جنيه لبند المعاشات، التى يستفيد منها اليوم أكثر من 10 ملايين مستفيد، وتطرق إلى القرار الذى تم اتخاذه بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، من خلال إضافة 450 ألف أسرة جديدة، بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة، بقيمة إجمالية ضمن موازنة الدولة تبلغ نحو 22 مليار جنيه، مقارنة بـ 11 مليارا فى موازنة العام 2015/2016، وهو الأمر الذى يشير إلى أن مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" تضاعفت خلال هذه السنوات، فى إطار حرص الدولة على التوسع فى ضم أكبر عدد ممكن من الأسر لتستفيد من هذا البرنامج الكبير.

وفيما يتعلق بالإسكان الاجتماعى، لفت مدبولى إلى أنه سيتم فى موازنة هذا العام تخصيص دعم للإسكان الاجتماعى يقترب من 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 11 مليارا لملف التأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلا عن التوسع فى تطبيق مظلة التأمين الصحى الشامل، التى باتت تطبق اليوم فى 6 محافظات، موضحا أنه كان هناك توجيه من الرئيس السيسى بأن يتم تقليص مدة التطبيق من 15 سنة لتصبح 10 سنوات على مستوى الجمهورية، لكى يستفيد جميع المواطنين من هذه المظلة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر خلال هذا العام رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين فى الدولة، سواء القطاع الحكومى أو الخاص، ليصبح الموظف الذى يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا غير ملزم بدفع الضرائب بدلا من حد الإعفاء الحالى وهو 2000 جنيه شهريا، وذلك مع الإجراءات التشريعية التى تتم، بما يتيح آلية للتيسير على المواطنين.

وخلال تصريحاته التليفزيونية، أوضح رئيس الوزراء أيضا أنه رغم كل الأزمات غير المسبوقة، والارتفاع الكبير فى أسعار جميع السلع، فإن الدولة المصرية تبذل جهدا غير عادى من أجل تأمين احتياطى استراتيجى من كل السلع الأساسية فى حدود متوسط 6 أشهر، وهو ما استطعنا، بفضل الله وكرمه، أن ننفذه فى ظل كل هذه التحديات من ارتفاع هذه السلع سواء القمح او زيت الطعام، قائلا: كل السلع الرئيسية لدينا، يوجد منها، ولله الحمد فى هذه اللحظة التى أتحدث فيها، متوسط 6 أشهر من المخزون الاستراتيجى، وبالتالى هذا يؤمن للدولة إمكانية مجابهة أى نوع من الأزمات التى قد تحدث، ونعمل دائما على أن هذا المخزون الـ 6 أشهر لا يقل بأى حال من الأحوال خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح مدبولى أن الدعم التموينى هذا العام زاد إلى 90 مليار جنيه بدلا من 87 مليار جنيه العام الماضى، وفيما يخص منظومة توريد المحلى، أوضح أيضا أن المنظومة حدث بشأنها نقاش كبير بين أهالينا من الفلاحين لأنه لأول مرة يتم تطبيق هذه المنظومة، فكان تسليم وتوريد القمح فى السابق يتم اختياريا للفلاحين، ولكن وضعنا العام الجارى المنظومة الجديدة من أجل دعم الفلاحين، وفى هذه المنظومة قمنا برفع سعر الأردب من 710 جنيهات العام الماضى إلى 810 جنيهات، بالإضافة إلى 65 إلى 70 جنيها حافز إضافى، حيث وصل متوسط سعر أردب القمح إلى 880 جنيها.

وأضاف: كنا مستهدفين كدولة أن نجمع من القمح المحلى، لاستخدامه فى الخبز المدعم، ما بين 5 ملايين طن إلى 5.5 مليون طن، ونجحنا أن نصل إلى أكثر من 4 ملايين طن وهو ما يمثل 80٪ مما كنا نستهدفه، ولكن دعونى أشير هنا بمنتهى الأمانة إلى أن هذه التجربة علمتنا العديد من النقاط المهمة للغاية، واليوم نبحث كحكومة قبل موسم زراعة القمح الذى سيبدأ أكتوبر المقبل أن يكون لدينا منظومة أكثر تحفيزا خاصة لصغار الفلاحين لتوريد القمح، لأن الغالبية العظمى من فلاحينا وأهالينا يكون لديهم حيازات بمجموعة قراريط صغيرة وأغلبهم يفضل الاحتفاظ بالقمح سواء للاستخدام الشخصى أو حتى يبيعه للقطاع الخاص وهذا لا بأس به لأنه حتى عندما يباع للقطاع الخاص فهو يدخل السوق المصرى ويخفف أعباء الاستيراد بالدولار على الدولة المصرية.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه قبل الموسم المقبل لزراعة القمح، ستعلن الدولة المصرية عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين المصريين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية بآليات أفضل، وذلك من أجل تشجيع المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة فى منظومة دعم الأسمدة للفلاحين فسعر السماد اليوم للفلاحين فى السوق المحلى يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 جنيه بينما السعر العالمى يتراوح بين 11 إلى 12 ألف جنيه، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم الفلاح باستمرار.

وقال: على الرغم من كل هذه البرامج التى تنفذها الدولة المصرية، كان هناك توجيه من الرئيس السيسى مؤخرا، للحكومة أن نضع حزمة أخرى وإضافية من برامج الحماية الاجتماعية، حيث تعمل الحكومة بالفعل على إعدادها وسيتم عرضها على الرئيس لنرى توجيهاته خلال الفترة المقبلة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين أخذا فى الاعتبار وإدراكا من الدولة للظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى يمر بها العالم.

وخصص رئيس الوزراء جانبا للحديث عن مخصصات الصحة والتعليم التى زادت هذا العام رغم كل التحديات، بصورة كبيرة للغاية، فمخصصات الصحة تبلغ 310 مليارات جنيه بزيادة 34 مليارا عن مخصصات العام الماضى، فيما تبلغ مخصصات التعليم قبل الجامعى 317 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد وذلك بزيادة قدرها 61 مليارا عن العام الماضى، وكانت توجيهات الرئيس واضحة بتضييق الفجوة الخاصة بأعداد المعلمين وكانت توجيهاته بتعيين 150 ألف معلم على مدار السنوات الخمس المقبلة وبدأنا بالفعل إجراءات تعيين أول 30 ألفا منهم بحيث يكونوا جاهزين للانضمام للعام الدراسى المقبل.

وفى إطار حديثه عن التعليم، قال مدبولى: اتخذنا خطوات كثيرة خلال الأيام الماضية لزيادة المرتبات للمعلمين والمعيدين فى الجامعات والعاملين فى المستشفيات، كما أننا حريصون كل الحرص على الاستمرار فى تنفيذ هذه الآلية خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته التليفزيونية قائلا: أود فى ختام كلامى للمواطنين المصريين التأكيد أنه فى ظل هذه الأزمة الكبيرة للغاية، تأتى دعاوى كثيرة مفادها أن الدولة لابد أن تتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية وعن الانفاق على التنمية، وهنا لابد لنا جميعا أن نفهم أبعاد هذا الأمر.

وأضاف: كلنا حريصون أن نزيد دخل المواطن المصرى، ودخل المواطن فى أى دولة فى العالم لا يزيد إلا بزيادة الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وهذا الناتج يرتفع فى حالة إما أن يكون لدى الدولة موارد طبيعية كالموارد البترولية أو بعض المعادن النفيسة والبديل الثانى هو التوسع فى عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة التى تكون الدول فى أمس الحاجة إليها من أجل تحقيق طفرة كبيرة فى مستوى الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة من خلال مشروعات البنية الأساسية، وهذا هو المنهج الذى تتبعه الدولة المصرية، فالحمد الله على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، هذه المشروعات جعلت الناتج المحلى الإجمالى يتضاعف بأرقام غير مسبوقة أخذا فى الاعتبار الزيادة السكانية فإن نصيب المواطن المصرى من الناتج المحلى يزداد.

وتابع: هذا يؤكد أنه من أجل أن ينمو الاقتصاد المصرى ومن أجل أن نحقق ما نتمناه من طفرات نمو لدولتنا.. لابد أن تستمر هذه المشروعات التنموية الكبيرة، وربما أهم مشروع نؤكد حرصنا على الاستمرار فى تنفيذه، لأنه يحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة المتكاملة هو المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصرى، فهذا المشروع العملاق الذى يخدم نحو 60 مليون مواطن مصرى فى الريف يعمل على تحقيق مستوى حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات وفى نفس الوقت يخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلى.

وأضاف: يجب ألا ننسى أمرا مهما جدا هو أن معدل البطالة فى 2014 كان 13٪ واليوم بفضل الله أصبح أقل من 7.5٪ بالرغم من كل التحديات التى تواجهنا، وهذا كله لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة المصرية، ويكفى أن كل يوم يوجد ملايين الأسر المصرية التى يعود عائلها ومعه ما يكفيه لإعالة أسرته، فهذه المشروعات كما أنه كان تنفيذها لتوسيع الرقعة المعمورة فى مصر فإنها وفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا.

وأشار مدبولى إلى أن الدولة المصرية أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطتها للإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وأعلنت الحكومة عن حزمة كبيرة من الحوافز لقطاع الصناعة بالتحديد، مضيفا: نحن مصرون على أن هذا القطاع إن شاء الله خلال السنوات الثلاث المقبلة سينمو بقفزات كبيرة للغاية من أجل زيادة صادراتنا لأنه لا بديل لمصر فى هذا الإطار إذا كنا فعلا نستهدف تقليل الفجوة من العملة الصعبة فالبديل الرئيسى هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية.

وأكمل: وضعنا خططنا لذلك ونتحرك على تنفيذها، والرئيس يتابع بشكل يومى لتحقيق هذه المستهدفات، فنحن كما قلت على الرغم من الظروف غير المسبوقة التى نمر بها فنحن مصرون على تنفيذ هذه المستهدفات، ولدينا كل العزم والرغبة فى تنفيذ هذه الخطط بالكامل خلال الفترة المقبلة، داعيا الله أن يحفظ مصر من كل سوء.