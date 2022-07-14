غرفة عمليات للمتابعة.. وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للسلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 03:29 مساءً - يتابع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الاستعدادات والتجهيزات النهائية المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم للسلاح، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجارى بهيئة استاد القاهرة الدولى.

ويتواصل وزير الرياضة بشكل دورى مع اللجنة العليا المُشكلة للبطولة للإطلاع على كافة التطورات الخاصة باستقبال اللاعبين والوفود المشاركة وتسكينهم فى فنادق الإقامة، وتنفيذ الجدول التدريبي المحدد لهم، والتعرف على الاستعدادات العامة لحفل انطلاق البطولة المقرر له غداً الجمعة.

ومن المقرر أن يشارك بالبطولة نحو 2000 فرد منهم 956 لاعب ولاعبة بجانب الوفود المرافقة، من 102 دولة مقسمة إلى 15 دولة من إفريقيا، و 23 دولة من الأمريكتين، و26 دولة أسيوية، و36 دولة أوروبية، ودولتين من أوقيانوسيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية البطولة، وحجم المشاركة بها، والتنسيق بين جيمع الأطراف فى ضوء تنظيمها على أعلى مستوى، وتحقيق النجاح لها على مختلف الأصعدة، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين فى منافسات البطولة، وطيب الإقامة لهم والوفود المرافقة خلال تواجدهم ببلدهم الثانى مصر.