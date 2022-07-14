وزير خارجية الإكوادور: نعمل على تكثيف التعاون مع مصر فى جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - وأعرب وزير الخارجية عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية التى تجمع بين مصر والإكوادور، وعن شكره للجهود التى قام بها السفير خلال فترة عمله بالإكوادور لتطوير وتعزيز تلك العلاقات.

من جانبه، أعرب السفير أشرف سلامة عن امتنانه البالغ لما لقيه من دعم ومساعدة من المسؤولين بوزارة الخارجية والحكومة بشكل عام خلال فترة تواجده بالإكوادور، وأكد على أن هناك العديد من فرص التعاون التى يتعين استغلالها لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة فى مجالات السياحة والرعاية الصحية والتبادل التجارى وإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعا الإكوادور للاستفادة مما توفره المنطقة الاقتصادية الحرة لقناة السويس والعائد الذى سيعود على كل من البلدين.

كما استعرض السفير المصرى خلال اللقاء مبادرة السفارة المصرية لكى تكون الإكوادور مركزاً للصادرات المصرية التى يمكن أن تنطلق منها لأسواق الدول اللاتينية وكذلك استفادة الإكوادور من إمكانيات مصر وموقعها المتميز لإعادة تصدير منتجاتها إلى دول إفريقيا والاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط فى ظل سياسة الحكومة الإكوادورية التى تدعو لانفتاح الإكوادور على العالم وانفتاح العالم على الإكوادور.

أوضح الوزير الإكوادورى أن حكومته تعمل حاليا على تكثيف تعاونها مع مصر خاصة فى المجالات ذات الأولوية لدى الإكوادور مثل استيراد المنتجات الدوائية والأسمدة ذات الجودة العالية والاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الرى، مؤكداً تطلع الإكوادور للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى ستُعقد فى شهر نوفمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ.

وأعرب عن تطلع بلاده لتكثيف التعاون الثنائى مع مصر فى كافة المجالات خلال الفترة القادمة.