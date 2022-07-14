«المرور» تكثف حملاتها بالطرق لمنع رفع تعريفة الأجرة (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت الإدارة العامة للمرور، الحملات المرورية والأقوال الأمنية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية على الطرق السريعة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة.





جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المرورى الفعال والجدى على الطرق السريعة، وتكثيف الحملات المرورية لمنع رفع تعريفة الأجرة والزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة، برئاسة اللواء خالد العزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية وتحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور. ونشر اللواء هانى محفوظ مدير إدارة البحث الجنائى، رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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