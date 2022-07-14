السفيرة المصرية فى هانوى تلتقى نائب وزير الدفاع الفيتنامى

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة أمل سلامة، سفيرة مصر فى فيتنام، بنائب وزير الدفاع الفيتنامى الفريق هوانج سوان شين، حيث رحب الجانبان بالتعاون الممتد بين البلدين، وبحثا سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع العمل المشترك.





هذا، وتم بحث سبل توطيد التعاون بين البلدين من خلال تبادل زيارات الوفود، والمشاركة فى المعارض والفعاليات التى ينظمها البلدان، والتعاون فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

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