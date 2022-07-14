السفارة الألمانية بالقاهرة: الرئيس السيسي يزور برلين في 17 و18 يوليو الجاري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 02:22 مساءً - أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة، عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الألمانية برلين يومي 17 و 18 يوليو.

وأكدت السفارة في بيان لها، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعقد سلسلة لقاءات خلال الزيارة مع المستشار الألماني وعدد من الأعضاء البارزين في الحكومة الألمانية، فضلا عن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حوار بطرسبيرج للمناخ.

وأعرب فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، عن سعادته بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبرلين، مؤكدا أن هذه الزيارة من شأنها أن تؤكد من جديد على عمق العلاقات «المصرية- الألمانية» والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بالشرق الأوسط.