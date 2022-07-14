”التعليم ”: ضبط المتسبب في تصوير بعض أسئلة ”الفيزياء” من داخل سيارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 02:22 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم ضبط المتسبب في تصوير بعض أسئلة مادة الفيزياء خلال امتحان الثانوية العامة اليوم ، من داخل سيارة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وهى من أوراق الامتحان الاحتياطي ولا تخص أي طالب ومصدرها لجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية وتم إحالة المتسبب للتحقيق.

فيما ذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم ، أن غرفة العمليات المركزية تابعت سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (5) حالات غش منها عدد (4) حالات غش في مادة التاريخ بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ) ورصد عدد (1) حالة غش في مادة الفيزياء في محافظة الدقهلية باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت الغرفة إصابة الطالبة (ش. م. ص) بإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا باضطراب بالوعى ونقلها لمستشفى المنيا العام وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإصابة الطالبة (ه. أ. م) بإدارة بهتيم التعليمية بمحافظة القليوبية بمغص كلوي ونقلها لمستشفى ناصر العام وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإصابة الطالب (م. ن. ع) بهبوط ومغص معوي بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية ونقله لمستشفى القناطر المركزي؛ وعمل الإسعافات اللازمة له، وإصابة الطالبة (ش. أ. ق) بإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة باشتباه بالتهاب الزائدة الدودية، كما أصيبت الطالبة (س. ع. ع) بضيق بالتنفس بإدارة منيا القمح التعليمية وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة لها.