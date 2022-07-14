وزير الخارجية الإكوادوري يستقبل السفير المصري في كيتو

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 02:22 مساءً - استقبل وزير خارجية الإكوادور Carlo Holguin السفير أشرف عبد القادر سلامة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الإكوادور، بمناسبة اقتراب موعد انتهاء فترة عمله بالإكوادور، حيث أعرب وزير الخارجية عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والإكوادور، وعن شكره للجهود التي قام بها السفير خلال فترة عمله بالإكوادور لتطوير وتعزيز تلك العلاقات.

من جانبه، أعرب السفير أشرف سلامة عن امتنانه البالغ لما لقيه من دعم ومساعدة من المسئولين بوزارة الخارجية والحكومة بشكل عام خلال فترة تواجده بالإكوادور، وأكد على أن هناك العديد من فرص التعاون التي يتعين استغلالها لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في مجالات السياحة والرعاية الصحية والتبادل التجاري وإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعا الإكوادور للاستفادة مما توفره المنطقة الاقتصادية الحرة لقناة السويس والعائد الذي سيعود على كل من البلدين.

كما استعرض السفير المصري خلال اللقاء مبادرة السفارة المصرية لكي تكون الإكوادور مركزاً للصادرات المصرية التي يمكن أن تنطلق منها لأسواق الدول اللاتينية وكذلك استفادة الإكوادور من إمكانيات مصر وموقعها المتميز لإعادة تصدير منتجاتها إلى دول أفريقيا والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط في ظل سياسة الحكومة الإكوادورية التي تدعو لانفتاح الإكوادور على العالم وانفتاح العالم على الإكوادور.

أوضح الوزير الإكوادوري أن حكومته تعمل حالياً على تكثيف تعاونها مع مصر خاصة في المجالات ذات الأولوية لدى الإكوادور مثل استيراد المنتجات الدوائية والأسمدة ذات الجودة العالية والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الري، مؤكداً تطلع الإكوادور للمشاركة في فعاليات الدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي ستُعقد في شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ. وأعرب عن تطلع بلاده لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.