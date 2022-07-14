مصر للطيران تسير ١٢ رحلة جوية من جدة والمدينة لعودة الحجاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 02:22 مساءً - تسير شركة «مصر للطيران» غدًا الجمعة، ١٢ رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك بواقع ٩ رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و٣رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة من بينهم رحلة واحدة إلى برج العرب لعودة إجمالي ٢٤٣٠ من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن وقرعة القاهرة والشرقية ومجلس النواب وعمل وإقامة وأفراد وأجانب.

يأتي ذلك وسط تجهيزات خاصة وتسهيلات من قبل الشركة الوطنية مصر للطيران، وسلطات مطار القاهرة الدولي وتحديدا داخل الصالة الموسمية، لانهاء إجراءات وصول حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة.

وتناشد مصر للطيران، الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة على متن رحلاتها الجوية، الإلتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر، فضلا عن ضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ 8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة ، وقبل الإقلاع بـ 6 ساعات بمطار المدينة المنورة.

وأكدت مصر للطيران على ضيوف الرحمن الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب ويُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لايزيد وزنها عن 8 كليوجرام وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقداً .