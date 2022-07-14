توزيع لحوم الأضاحى على 31200 أسرة بقنا برعاية «مصر الخير» (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف الداودى محافظ قنا أن مؤسسة مصر الخير انتهت من توزيع لحوم الأضاحى لهذا العام بقرى المحافظة، وذلك بهدف توفير اللحوم للأسر المستحقة والأولى بالرعاية خاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يأتى ذلك فى ظل حرص القيادة السياسية على تخصيص عام 2022 عام المجتمع المدنى.





وأثنى محافظ قنا على جهود أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى تجاه الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجا، لافتا الى أن مؤسسة مصر الخير أحد أهم تلك المؤسسات التى تساهم فى تقديم كافة الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة. وأوضح خالد عمران مدير فرع مؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر والبحر الأحمر، أن المؤسسة قامت بذبح 172 رأس ماشية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بقنا وتم توزيع اللحوم على 31200 أسرة مستحقة بـ 165 قرية مراكز محافظة قنا من خلال التعاون بين المؤسسة مع أكثر من 96 جمعية شريكة ليصل إجمالى عدد المستفيدين 156 ألف مواطن.

وأضاف عمران أن ما يميز صك الأضحية من مؤسسة مصر الخير هو أننا نلتزم بأقصى معايير الجودة إذ تم التوزيع من خلال طرق أبواب ومنازل المستحقين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

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