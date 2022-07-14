بعد تداول أسئلة الفيزياء داخل سيارة.. وزير التعليم يتحدث عن تكافؤ الفرص

وطالب الوزير، فى تصريح له عبر إحدى مجموعات "واتس آب"، بعدم الاسترسال فى مثل هذا الموضوع حتى لا يتحقق هدف من يحاول تشويه الامتحانات المصرية، مضيفا: "الملاحظة المحورية أن الورقة المصورة فى السيارة ليست بحوزة طالب، ولا علاقة لها بالامتحان أو الدرجات أو تكافؤ الفرص وهذا هو المهم".
وتابع: "نحن نحقق مع المتسببين بمساعدة الأجهزة الأمنية ولا داعى للجدل حول ما هو الامتحان الأساسى والاحتياطى، ونحن ذكرنا أنه تم ضبط المتسببين ولم نحدد هويتهم حتى انتهاء التحقيقيات".
وأثارت صور متداولة لأسئلة امتحان فى مادة الفيزياء تم التقاطها من داخل سيارة، حالة من الغضب بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، على مواقع التواصل الاجتماعى.
وكانت الصور مصحوبة بتعليق: "عربيتى بقت أشهر من وزير التعليم، أعمل إيه انتوا اللى مالكوش ضهر"، ليظن الناس أن هناك طالبا حصل على كراسة امتحان الفيزياء للإجابة عليها داخل سيارته بدلا من اللجنة الامتحانية، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم.
وقال الدكتور طارق شوقى، إن الامتحان الذى تم تداوله، ليس الامتحان الأساسى الذى أداه الطلاب، لكنه من مظروف الامتحان الاحتياطى، مؤكدا أن الوزارة ستعلن نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الصور تم التقاطها من لجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية.
وأضاف الوزير فى منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنه لا يخفى على أحد المحاولات المستميتة لتشويه صورة الامتحانات المصرية، لا سيما وأنها تسير بانتظام شديد".
وأدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة (العلوم والرياضيات)، الامتحان فى مادة الفيزياء، اليوم الخميس، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ.
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