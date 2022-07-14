محافظ قنا يفتتح مركزا للأطفال المبتسرين بنجع حمادى (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح أشرف الداودى محافظ قنا مركز حضانات الأطفال بمركز نجع حمادى التابع لمؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية، وذلك بحضور، الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور مينا زرزور ميخائيل ممثل المؤسسة بقنا.





وأوضح محافظ قنا أن مركز الحضانات يضم 10 حضانات عناية مركزة للأطفال المبتسرين، بتكلفة تقدر بحوالى 12 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين بسعر اقتصادى، لتخفيف الأعباء عليهم.

وثمن الداودى دور مؤسسة مصر بلا مرض فى إنشاء المراكز الطبية والعيادات التخصصية، وفقا لأعلى المعايير الطبية وتقديم أفضل الخدمات بأسعار رمزية، تشمل مراكز الغسيل الكلوى، حضانات الأطفال، ومعامل تحاليل، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، تأكيدًا لدورهم الهام فى دعم مؤسسات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن هذا المنطلق كانت رؤية القيادة السياسية بمنح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدنى للإسهام فى مجال الرعاية الصحية بهدف تطوير مستوى الخدمات الطبية الأمر الذى يؤدى إلى تقديم خدمات أفضل ومجانا لغير القادرين وبأسعار مقبولة للمواطنين القادرين.



وعلى هامش الافتتاح تفقد محافظ قنا، مركز أم النور للغسيل الكلوى، والذى يضم 5 ماكينات غسيل تخدم 30 مريض مسجل لديهم بالكشوف بواقع 15 مريض فى اليوم، مشيدا بمستوى النظافة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى مشيرا الى أن المركز يعد نموذج للمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدنى فى التعاون مع القطاع الحكومى لتوفير كل الخدمات للمواطنين.

وقال الدكتور مينا زرزور ممثل مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية بقنا، أنه إلى جانب المراكز الطبية التى تنفذها المؤسسة، فإنها أطلقت العديد من المبادرات الخيرية لأهالى المحافظة، منها مبادرة "اسمع افرح" وتم خلالها تقديم 153 سماعة طبية للأطفال المصابين بضعف السمع، ومبادرة "اتحرك افرح" وتم خلالها تقديم 123 كرسيا متحركا لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.