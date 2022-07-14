محافظ الجيزة للمواطنين: «متدفعوش ربع جنيه زيادة عن الأجرة المعلنة»

جدة - نرمين السيد - فاجأ أحمد راشد محافظ الجيزة، مواقف السرفيس والنقل الجماعى بالمريوطية وميدان الجيزة والسودان والتى تضم عشرات خطوط النقل الداخلية وذلك لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.





والتقى محافظ الجيزة، بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وطالبهم بالإبلاغ فورا عن أى تجاوزات تحدث فى الموقف وأى استغلال من قبل السائقين، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحى لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة باستغلال السائقين وزيادة الأجرة المقررة وذلك على مدار اليوم للتعامل الفورى معها.

وشدد المحافظ، على عدم دفع سوى أجرة الركوب المحددة والمعلقة بالموقف قائلا: "متدفعوش ربع جنيه زيادة عن الأجرة المحددة ".

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جهاز السرفيس بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف وكذلك وضع استيكر على السيارة موضح به خط السير وتعريفة الركوب، مشددا على عدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين.





وأكد المحافظ على رجال المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وجهاز السرفيس بشن حملات مفاجئة على المواقف، مشيرا إلى أنه فى حالة ضبط أى سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فورا واتخاذ اللازم قانونا.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التى أقرتها المحافظة واستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء الأحياء المعنية.