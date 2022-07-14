عاجل- «بعبع بجد».. بكاء وانهيار طلاب الثانوية بعد امتحانى الفيزياء والتاريخ

جدة - نرمين السيد - وشهدت اللجان اليوم بكاء وانهيارات بين الطلاب بسبب الامتحانات، حيث اشتكى طلاب الشعبة العلمية (العلوم والرياضيات) من صعوبة امتحان الفيزياء، مشيرين إلى أن الامتحان تضمن الكثير من الأسئلة الصعبة وغير المباشرة وتحتاج إلى تفكير ووقت طويل، كذلك اشتكى طلاب الشعبة الأدبية من امتحان التاريخ، مشيرين إلى أنه كان طويل وبه بعض النقاط الصعبة، لكنهم أكدوا أن امتحان مادة الجغرافيا كان أصعب منه.

وقالت الطالبة روان محمد، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنات بالسيدة زينب، إن امتحان الفيزياء كان به بعض الأسئلة السهلة والمباشرة، لكن الأسئلة الصعبة كانت تحتاج إلى تفكير ووقت طويل للإجابة: "أنا شوفت مسائل لأول مرة فى حياتى مع إنى حليت 4 كتب خارجية قبل الامتحان".

وأضافت الطالبة رحمة على، إنها تأكدت بالفعل أن الفيزياء هى "بعبع الثانوية العامة"، مشيرة إلى أن بإمكانها القول بإن الـ50 سؤالا كانوا على مستوى من الصعوبة: "50 سؤال تقال، وامتحان الكيمياء كمان كان صعب، أنا كل ما بدخل امتحان أحلامى فى دخول الكليات بتتبخر".

أما الطالبة عالية محمود، فقالت إن جميع الإجابات كانت متشابهة ولا يمكن للطلاب الإجابة عن طريق الاستبعاد: "بالإضافة أن الاسئلة مش مباشرة، بعض الأسئلة إحنا مش فاهمين جزء من صياغتها، والإجابات متشابهة فهنحل إزاى؟ أنا تقريبا حليت نص الامتحان بالتخمين".

وعن امتحان التاريخ، أكد الطلاب كذلك أن الامتحان كان طويلا وبه بعض الأسئلة غير المباشرة، فقال الطالب عمر حسن، بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين بالدقى، إن الوقت المخصص للإجابة لم يكن كافيا.

وأضاف الطالب محمد محمود، إن الامتحان كان به بعض الأسئلة غير المباشرة واستنزفت منه وقت الإجابة، ومع ذلك بإمكانه القول بإن امتحان الجغرافيا كان أصعب من التاريخ.

ولفت الطالب نادر سامى، إلى إن الامتحان كان به بعض الأسئلة التى تحتمل إجابتين صحيحتين، فى حين أن الوزارة شددت على الطلاب باختيار إجابة واحدة فقط، إضافة إلى 5 أو 6 أسئلة غير مباشرة.

كما شهدت اللجان حالة من الغضب والبكاء بين أولياء الأمور الذين ينتظرون خروج أبنائهم، خاصة طلاب الشعبة العلمية الذين أدوا الامتحان فى مادة الفيزياء، مطالبين وزارة التربية والتعليم بمراعاة الطالب المتوسط عند وضع الامتحان، مشيرين إلى أن أبنائهم بذلوا جهدا كبيرا طوال العام واستنزفوا الكثير من الأموال فى الدروس الخصوصية، والنتيجة فى النهاية امتحانات صعبة تفقدهم أحلامهم فى دخول الكليات.

وتأتى امتحانات الثانوية العامة وفقا لنظام التقييم الجديد الذى يقيس مهارات الفهم والتحليل والإبداع لدى الطلاب، بعيدا عن الحفظ والتلقين والاسترجاع.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، يوم الأحد الموافق 26 يونيو الماضى، بمادة اللغة العربية.

وانتهى الطلاب من أداء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع خلال يومى 20 و21 يونيو وهى مواد: التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيبا للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 21 يوليو المقبل.