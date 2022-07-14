المفتى ينعى ضحايا حافلة ترعة السلام من حفظة القرآن

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم - بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ضحايا حافلة ترعة السلام، التى غرقت أمس الأربعاء؛ مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين من حفظة كتاب الله الكريم، داعيا المولى عز وجل أن يرحم شهداء القرآن وأن يربط على قلوب أسرهم وذويهم.





وقالت دار الإفتاء فى بيان، اليوم الخميس إن مفتى الجمهورية توجه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حافلة ترعة السلام، حفظة القرآن الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يرحمهم، وأن يربط على قلوب أهليهم وأحبائهم وذويهم، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت حافلة تقل عددا من الأطفال التابعين لأحد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم من محافظة الدقهلية سقطت فى ترعة السلام أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية برأس البر بمحافظة دمياط، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

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