الجمهورية الجديدة تدعم العدالة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف، خطوات الدولة المصرية لدعم العدالة، وتم تحديد الأول من أكتوبر يوم القضاء المصرى. وتمثلت بعض خطوات دعم العدالة فى إصدار قرار تاريخى بتعيين 137 قاضية بمجلس الدولة وتعيين قاضية نائبا لرئيس مجلس الدولة و11 بالنيابة العامة، وتحديث وتطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضى، وإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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