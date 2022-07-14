طقس الغد.. حار بالقاهرة وارتفاع الأمواج والعظمى بالعاصمة 34 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 01:25 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على سواحل البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.