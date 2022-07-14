عاجل- التعليم تكشف تفاصيل تصوير امتحان الفيزياء للثانوية داخل سيارة (بيان)

وأضاف حجازى، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن الأسئلة المتداولة ليست من الامتحان الذى أداه طلاب الثانوية العامة، اليوم، وإنما من أوراق الامتحان الاحتياطى ولا تخص أى طالب.
وتابع بأنه جرى تصوير الأوراق من لجنة فى منطقة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية محافظة القليوبية، وجرى ضبط المتسبب فى التصوير والنشر وإحالته للتحقيق.
وأثارت صور متداولة لأسئلة امتحان فى مادة الفيزياء تم التقاطها من داخل سيارة، حالة من الغضب بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، على مواقع التواصل الاجتماعى.
وكانت الصور مصحوبة بتعليق: "عربيتى بقت أشهر من وزير التعليم، أعمل إيه أنتوا اللى مالكوش ظهر"، ليظن الناس أن هناك طالبا حصل على كراسة امتحان الفيزياء، للإجابة عليها داخل سيارته بدلا من اللجنة الامتحانية، وهو ما نفته التعليم.
وأدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة (العلوم والرياضيات)، الامتحان فى مادة الفيزياء، اليوم الخميس، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ.
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