غش وإصابات.. بيان من التعليم بشأن امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان فى مادة الفيزياء، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ، بينما أدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).





وبحسب بيان صحفى عن وزارة التربية والتعليم، تواصل الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقال حجازى، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد عدد (5) حالات غش منها عدد (4) حالات غش فى مادة التاريخ بمحافظات: القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى حالة غش واحدة فى مادة الفيزياء فى محافظة الدقهلية باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وتم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

كما رصدت غرفة العمليات إصابة الطالبة (ش. م. ص) بإدارة المنيا التعليمية بمحافظة المنيا، باضطراب بالوعى، وتم نقلها لمستشفى المنيا العام وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإصابة الطالبة (ه. أ. م) بإدارة بهتيم التعليمية بمحافظة القليوبية بمغص كلوى ونقلها لمستشفى ناصر العام وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإصابة الطالب (م. ن. ع) بهبوط ومغص معوى بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية ونقله لمستشفى القناطر المركزى؛ وعمل الإسعافات اللازمة له، وإصابة الطالبة (ش. أ. ق) بإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة باشتباه بالتهاب الزائدة الدودية، كما أصيبت الطالبة (س. ع. ع) بضيق بالتنفس بإدارة منيا القمح التعليمية وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة لها.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022، يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة أولى) .