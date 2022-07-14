عاجل- أول تعليق لوزير التعليم على تصوير امتحان الفيزياء من سيارة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إحالة المتسببين فى تصوير امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة، إلى التحقيق، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل.





وأضاف وزير التعليم، فى منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنه لا يخفى على أحد المحاولات المستميتة لتشويه صورة الامتحانات المصرية، لا سيما وأنها تسير بانتظام شديد، مؤكدا أن المتسبب فى تصوير أجزاء الامتحان ليس طالبا من الأساس وأن الورقة ليست ورقة امتحانية وإنما من مظروف الأسئلة الاحتياطية".

وقال الوزير، إن الامتحان الذى جرى تداوله لا يخص أى طالب، وتم تصويره من لجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية.

وأثارت صور متداولة لأسئلة امتحان فى مادة الفيزياء تم التقاطها من داخل سيارة، حالة من الغضب بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت الصور مصحوبة بتعليق: "عربيتى بقت أشهر من وزير التعليم، أعمل إيه انتوا اللى مالكوش ضهر"، ليظن الناس أن هناك طالبا حصل على كراسة امتحان الفيزياء، للإجابة عليها داخل سيارته بدلا من اللجنة الامتحانية، وهو ما نفته وزارة التعليم.

وأدى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة (العلوم والرياضيات)، الامتحان فى مادة الفيزياء، اليوم الخميس، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ.