رسامة 120 شماسا لكنيسة رزقة الدير المحرق بالقوصية

جدة - نرمين السيد - وصلى الأنبا بيجول، القداس الإلهى بكنيسة القديس الراهب يسطس الأنطونى الملحقة بالكنيسة. ورسم نيافته، خلاله زيارته، 120 من أبناء الكنيسة شمامسة، منهم 10 فى رتبة قارئ و110 فى رتبة مرتل.

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