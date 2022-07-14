وزارة الموارد المائية والرى تواصل العمل خلال أجازة عيد الأضحى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 12:28 مساءً - - تواجد العاملين بالوزارة فى مواقعهم وتفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات

- تدبير الإحتياجات المائية للزراعات الصيفية القائمة وتنفيذ أعمال المناوبات والموازنات على الترع

- تأمين إحتياجات مياه الشرب خلال أجازة العيد خاصة المحطات التى تخدم المصايف ، ورفع مناسيب المياه بترعة الحمام للوفاء بإحتياجات محطة شرب العلمين

- المرور بشكل دورى على كافة المحطات للإطمئنان على الحالة الفنية لها والاصلاح الفورى لأى أعطال

- التنسيق بين أجهزة الوزارة لضمان إستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات ، وتخفيض المناسيب أمام محطة سمتاى

- التعامل الفورى مع إرتفاع مناسيب المياه بمصرف المحيط ومصرف اللبينى بمحافظة الجيزة

- مواصلة التصدى الفورى والحاسم لكافة التعديات على المجارى المائية

- إزالة تعدى بالردم على ترعة ميت رومى بالدقهلية ، ومصارف الرسوة والتينة وسرحان ببورسعيد

فى ضوء توجيهات السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى برفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات ، وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة خلال أيام العيد ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية .. تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري متابعة موقف مناسيب المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال أجازة عيد الأضحى المبارك والتي تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات.

كما قامت أجهزة الوزارة بتدبير كافة الإحتياجات المائية للزراعات الصيفية القائمة ، وتواجد العاملين بالوزارة فى مواقعهم لضمان وصول المياه لكافة المنتعين وتنفيذ اعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع.

كما أعدت الوزارة خطة لتأمين إحتياجات مياه الشرب خلال أجازة العيد خاصة محطات مياه الشرب التى تخدم المصايف والتى تشهد إقبالا كبيرا خلال أجازة مثل الاسكندرية ومطروح والساحل الشمالى ومدن القناة ، حيث تم إتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع مناسيب المياه بترعة الحمام للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لمحطة شرب العلمين بمحافظة مطروح.

كما تم المرور بشكل دورى على كافة المحطات للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والاصلاح الفورى لأى أعطال ، وضبط خطوط طرد العائمات مع منسوب نهر النيل والتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان استقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات ، مثلما حدث عند إرتفاع المناسيب فى محطة صرف سمتاى حيث تم التنسيق بين الجهات الثلاث لتخفيض المناسيب عند موقع مص المحطة.

وفى ضوء رصد إلقاء كميات كبيرة من المخلفات أمام كوبرى ك ٣٠ على مصرف المحيط بمنطقه شبرامنت بمحافظة الجيزة مما تسبب فى إنسداد المصرف وإرتفاع منسوب المياه .. قامت الإدارة العامة لصرف شمال الجيزه بنقل عدد (١) حفار ذاتى زراع طويل وعدد (٢) سياره نقل قلاب إلى الموقع ورفع كافة النفايات ونقلها خارج الموقع ، حيث إستمر العمل إلى ساعة متأخرة من الليل ليتم حسم المشكلة تماما وإعادة حالة سريان المياه بالمصرف إلى حالتها الطبيعية.

كما تم رصد ارتفاع مناسيب المياه بمصرف اللبينى بمحافظة الجيزة .. وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف شمال الجيزه

بنقل عدد (٢) وحدة مياه نقالى إلى الموقع ونقل التصرفات المائية الزائدة إلى مصرف المحيط العمومى ، حيث إستمر العام طوال الليل حتى حسم المشكلة وخفض منسوب المياه بالمصرف.

كما قامت أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الأضحى برصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدى الفورى والحاسم لها لضمان إمرار التصرفات اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

حيث تم رصد تعدى بالردم على ترعة ميت رومى بزمام الإدارة العامة لرى شرق الدقهلية ، حيث قامت الادارة على الفور بإتخاذ اللازم لإزالة الردم باجمالى ٢٠ نقلة من نواتج الردم ولا يزال العمل مستمرا.

وتم إزالة عدد (٣) حالات تعدي بمساحة ٣٣٧ متر مربع على مصارف الرسوة والتينة وسرحان بمعرفة الإدارة العامة لصرف بورسعيد بالتنسيق مع حى جنوب بورسعيد ومديرية الزراعة ببورسعيد.