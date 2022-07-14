هبوط أرضى.. أول إجراء من محافظ القاهرة بشأن عقار عين شمس

جدة - نرمين السيد - وجه خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بإخلاء العقار رقم 3 شارع العلوية من شارع العشرين بحى عين شمس من سكانه القاطنين به والبالغ عددهم أربعة أسر، إثر وقوع هبوط أرضى بصالة إحدى الوحدات السكنية وهو مكون من طابق أرضى وطابقين علويين، وقد ظهرت به شروخ كبيرة وذلك حرصا على سلامة المواطنين.





و ووجه خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بالتوجه لموقع العقار والإشراف على عملية إخلاء الأسر بشكل مؤقت و الذين قرروا الإقامة لدى ذويهم، كما وجه المحافظ بقيام لجنة هندسية بمعاينة العقار وتحديد الإجراء الهندسى المطلوب تنفيذه حفاظا على الأرواح.

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