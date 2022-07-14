«سعفان» يتابع وصول جثمان الصيدلى القتيل بالرياض.. ويؤكد: حقوقه محفوظة

جدة - نرمين السيد - أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، متابعة واقعة حادث وفاة الصيدلى مصرى الذى تعرض لإطلاق نار من سيدة سعودية وهو فى داخل الصيدلية التى يعمل بها، وفى وقت دوامه الرسمى ما أدى إلى إصابته برصاصتين فى منطقة الظهر، ونقل إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.





ووجه الوزير مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالتواصل مع أهل المتوفى لتسهيل جميع الإجراءات بالتنسيق مع القسم القنصلى لإنهاء إجراءات شحن الجثمان عقب تصريح النيابة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أن الصيدلى المصرى القتيل يدعى أحمد محمد عبد الهادى، وهو من أبناء محافظة المنوفية بمركز الشهداء ويبلغ من العمر 33 عاما.

وأوضح الملحق العمالى أن الوفاة سببها إطلاق رصاصتين من إحدى السيدات السعوديات، والتى طلبت منه صرف مضاد حيوى دون إرشادات طبيب، لكنه رفض فأطلقت عليه الرصاص، فى وقت دوامه الرسمى أثناء تواجده فى الصيدلية التى يعمل بها "صيدلية العائلة" الكائنة بحى الناصرية فى مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وتابع الملحق العمالى فى تقريره للوزير إلى أنه تم نقله الصيدلى إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فور وصوله وفشلت كل محاولات الإنعاش القلبى، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة المستشفى وتحت تصرف النيابة العامة.

وكشف أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى، أن الشرطة ألقت القبض على السيدة التى أطلقت الرصاص، وفرغت الكاميرات وبدأت التحقيقات لمحاولة الوصول إلى أسباب الحادث.

وتولت القنصلية المصرية بالرياض بمتابعة الأحداث وسير التحقيقات للحفاظ على حقوق الصيدلى المتوفى.

ويتواصل مكتب التمثيل العمالى بالرياض للحفاظ على المستحقات المالية والتأمينية للصيدلى لدى جهة عمله والتأمينات الاجتماعية لوقوع الحادث داخل مقر عمله وأثناء فترة دوامه الرسمى، فضلا عن انتظار تقرير الشرطة ومصلحة الطب الشرعى، وتصريح النيابة العامة بدفن الجثمان