عاجل.. رئيس الوزراء: الدولة حريصة على استمرار دعم الخبز

جدة - نرمين السيد - وأشار مدبولى خلال كلمة له عقب اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، أن الدولة حريصة على دعم منظومة الخبز رغم كل التحديات التى تواجهها إقليميا وعالميا نظرا لحساسية وأهمية ذلك لكل مواطن، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لزيادة حد الإعفاء الضريبى تيسيرا على المواطنين ليصل إلى 2500 جنيه، كما تم مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وأكد أن مصر تواصل جهودها لتأمين احتياطى استراتيجى لمدة 6 أشهر من السلع الرئيسية الغذائية.

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