تعيين 1193 شخصا منهم 11 قادرون باختلاف فى الدقهلية

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة، حيث تم صرف 27 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 9 عمال ، كما تم صرف 35 ألفاً و682 جنيها لـ 54 عاملاً رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 15 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
وقال أحمد القللى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضى - إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 630 منشأة وتم القيام بـ 54 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 90 شكوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 13 شكوى منهم للقضاء، و 12 لجهات أخرى، ومازالت 26 شكوى منها تحت البحث والدراسة.
أما فى مجال التدريب المهنى فقد قامت المديرية ببدء دورة تدريبية على التدريب التحويلى بوحدة التدريب المتنقلة لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة.
كما قامت المديرية باستخراج 1683 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1683 عاملا على مهن مختلفة، وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 296 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.
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