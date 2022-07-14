عاجل.. مدبولى: 55 مليار جنيه دعم السولار فى الموازنة الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إننا نسعى جاهدين لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة التى تعانى منها دول العالم أجمع، موضحا أن تحريك أسعار السولار الذى تم أمس يهدف لمواجهة ارتفاع تكلفته عالميا والدولة لا تزال تتحمل جزءا من دعمه.





وأشار مدبولى خلال كلمة له عقب اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، أن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا، وأن سعر البرميل وصل إلى 120 دولارا؛ بسبب الحرب الروسية والأوكرانية. ولفت إلى أن تكلفة لتر السولار تبلغ 11 جنيها، والاستهلاك اليومى من السولار 42 مليون لتر، ومصر تستهلك 15 مليار لتر من السولار سنويا، موضحا أنه بعد الزيادة الأخيرة للسولار سيظل دعم الدولة له مستمرا إذ ستدفع 55 مليار جنيه دعم للسولار فى الموازنة الجديدة.

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