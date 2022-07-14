كلمة مهمة لرئيس الوزراء (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - يقدم موقع "دوت الخليج" بثا مباشرا من كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على تحريك أسعار المواد البترولية.



جدة - نرمين السيد - يقدم موقع "دوت الخليج" بثا مباشرا من كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على تحريك أسعار المواد البترولية. وأكد مدبولى أن الدولة تسعى جاهدة لمواجهة التحديات الراهنة التى يعانى منها دول العالم أجمع.

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