عاجل- مدبولى يرد بالحقائق على جدل مستوى الدخل وسعر البنزين

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمة مهمة له الآن، أن تحريك أسعار السولار يهدف لمواجهة ارتفاع التكلفة عالميا، والدولة لا تزال تتحمل جزء من دعمه، ونسعى جاهدين لمواجهة التحديات التى تواجه العالم، لافتا إلى أن مصر تستهلك 15 مليار لتر من السولار سنويا.
وأضاف رئيس الوزراء، أن السولار تحديدًا هو الأغلى عالميًا فى جميع الدول، ولكن الدولة المصرية تحرص على أن يكون الأقل؛ كونه يستخدم فى وسائل النقل، المختلفة سواء الجماعى، أو البضائع، وقياسًا بمستوى دخل الفرد فى بعض الدول التى يقل فيها مستوى دخل الفرد عن مثيله فى مصر، تظل مصر الأقل فى السعر على مستوى العالم كما تقدم.
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