انت الان تتابع خبر بعد ارتفاع اسعار البنزين.. نصائح معتبرة لتقليل استهلاك وقود سيارتك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ارتفاع اسعار الوقود امس وفي محاولة لتلاشي اثر هذا الارتفاع نقدم لكم مجموعة نضائح لتقليل استهلاك بنزين السيارة.

نصائح معتبرة لتقليل استهلاك وقود سيارتك

1 – طرق القيادة

يجب أن يتمتع قائد السيارة بأسلوب هاديء ومثالي في القيادة، بعيدًا عن أساليب التفحيط وزيادة السرعة والتوقف المفاجيء، حيث تتطلب تلك الخطوات حرق كمية كبيرة من الوقود، إلى جانب جزء كبير من المخاطر المحتملة أيضا.

2 – مكيف السيارة

من الأفضل أن نقوم بتفعيل مكيف السيارة في الاوقات الحارة فقط، وعدم تفعليه طوال فترات اليوم، وذلك للحفاظ على كمية الوقود وعدم احتراقها بصورة اكبر.

3 – نوافذ السيارة

في حالة الانطلاق بسيارتك وخاصة على الطرق السريعة، فمن الافضل أن تقوم بغلق زجاج السيارة بصورة مناسبة، وعدم فتحة لآخره، وذلك لتجنب احتياج السيارة لقوة دفع اكبر لمواجهة الهواء.

4 – فلتر البنزين وبخاخات الوقود

يجب أن يحرص قائد المركبة على تغيير فلتر البنزين في موعده المحدد وفقًا لجدول الصيانات، حتى لا تتسبب الرواسب والشوائب في الوصل لبخاخات الوقود، حيث تتسبب في حدوث انسدادات تؤثر على حركة الاحتراق بشكل كبير.

5 – فحص الإطارات

من الاشياء الضرورية التي يجب أن يفعلها قائد المركبة هي فحص الأربعة إطارات بشكل مستمر، ومتابعة مستوى الهواء او النيتروجين بداخلهم، حيث تتسبب الإطارات الغير ممتلئة بشكل مناسب في زيادة استهلاك السيارة من الوقود، بسبب عدم سير المركبة بشكل متوازن.

6 – الابتعاد عن أوقات الذروة

يفضل أن يبتعد قائد المركبة عن السير في اوقات الذروة والازدحام الشديد، بسبب احتراق كميات اكبر من الوقود اثناء التوقف او السير ببطئ على مراحل، ومن الأفضل أن يقوم قائد السيارة بإيقاف المحرك في حالة زيادة مدة الانتظار.

7 – فحص السيارة بشكل مستمر

يجب أن نقوم بفحص السيارة بشكل دوري ومستمر مع تغيير زيت المحرك، والكشف على دورة التبريد، والبوجيهات، بالاضافة إلى تنظيف بخاخات الانجكشن بشكل مستمر، مع الالتزام بكافة مواعيد الصيانة الدورية.