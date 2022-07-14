انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 15 شخص في حادث مروع على طريق الصحراوي الغربي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صيب 18 شخصًا بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث مروري بطريق الصحراوي الغربي، قبل محطة رسوم دهشور، بنحو 20 كيلو في اتجاه القاهرة في نطاق محافظة الفيوم بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الفيوم بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثامين إلى مستشفى الفيوم العام والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.