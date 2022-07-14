انت الان تتابع خبر عاجل – الأرصاد عن طقس اليوم الخميس : حر ورياح ورطوبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن سوف يسود طقس اليوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 سادس أيام عيد الأضحي المبارك، شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وجنوب البلاد وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيسود طقس معتدل علي كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك نشاط رياح في كثيرا من الأوقات علي مدار اليوم مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة التي بها زيادة بنسبه 3%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.