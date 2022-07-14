انت الان تتابع خبر عاجل – تعليم الجيزة تعلن عن جدول امتحانات الدور الثاني 2022 لكافة المراحل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، المواعيد الكاملة لامتحانات الدور الثاني 2021-2022 لجميع المراحل التعليمية داخل المحافظة.

وأكدت تعليم الجيزة امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل الابتدائي والإعدادى سوف تكون خلال المدة من 17 إلي 21 يوليو الجاري، علي أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 24 حتى 31 من الشهر نفسه.

وأضافت المديرية، امتحانات الدور الثاني الصفين الأول والثانى الثانوى العام سوف يتم عقدها من 24 حتى 31 يوليو، أما الثانوي الفني بمختلف التخصصات فيعقد في الفترة من 17 يوليو حتى 1 أغسطس.

وأشارت إلي أن سوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد داخل جميع اللجان التي سوف يتم عقده بها الامتحانات داخل نطاق محافظة الجيزة.