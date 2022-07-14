انت الان تتابع خبر عاجل – تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ لـ”الثانوية العامة” على التليجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية منذ قليل، بتداول امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ علي جروبات الغش الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام بعد بدء اللجنة نصف ساعة فقط .

ونشرت أسئلة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة داخل محافظة القاهرة وعدد أخر من محافظات الجمهورية، حيث ظهرت ورقة الأسئلة المتداولة بكود الامتحان وأيضا العام الدراسى 2021،2022، الدور الأول.

من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل أنه يجري حالياً التحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة، وسوف يتم الاعلان عن نتائج التحقيق العاجل الذي يجري حالياً للإعلان عن هوية المتسبب في تسريب عدد من الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي