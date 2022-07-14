انت الان تتابع خبر عاجل – حقيقة صرف أكثر من 20 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثير من المعلومات والأخبار التي انتشرت خلال الأيام الماضية، حول صدور قرار مفاجئ بشأن تقدم موعد صرف معاشات أغسطس 2022، إلي قبل نهاية شهر يوليو الجاري، خاصة بعد ارتفعت حركات البحث على محرك البحث العالمي جوجل حول معاشات أغسطس 2022، توقيت صرف معاشات أغسطس 2022.

لم يصدر حتي الآن أي قرار رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، أو اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمنيات الإجتماعية، موعد صرف معاشات أغسطس 2022، ولكنه من المتوقع أن يتم الصرف خلال اليوم الأول من الشهر المقبل على أن يتم وضع أموال المعاشات داخل الأماكن المخصصة للصرف بداية من يوم 1-8-2022.

الزيادة الجديدة في المعاشات

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الزيادة الجديدة سوف يتم صرفها لجميع أصحاب المعاشات في كافة الأشهر القادمة، مشيرة أنه عدد أصحاب المعاشات داخل الجمهورية أكثر من 10 مليون و500 الف قائم بالصرف ومستفيد ويحصلون شهرياً علي 22 مليار جنيه