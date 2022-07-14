انت الان تتابع خبر لمدة 14 ساعة متاصلة – قطع المياة عن هذه الأماكن بـ”قنا” غداً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

يستعد أهالي قوص وقرى عباسة والخرانقه شرق بمحافظة قنا لتوفير احتاجاتهم من مياة الشرب خلال الساعات القادمة وذل بعد إعلان شركة المياة والصرف الصحي أنه عن قطعها غداً الجمعة الموافق 15 يوليو 2022.

وأوضحت مياة شرب قنا أنه قطع المياة لفترة 14 ساعة بداية من الساعة التاسعة مساء بسبب تنفيذ أعمال مبادرة حياه كريمة وتشمل الأعمال الخاصة بتوسعات محطة مياه قوص والتى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، الأمر الذى يستوجب ترحيل بعض خطوط المياه المتعارضة لموقع إنشاء توسعات المحطة.

وأوضحت الشركة أنه سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.